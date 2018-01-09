Киевский метрополитен в 2017 году перевез почти полмиллиарда человек

За 2017 год Киевский метрополитен перевез 498,4 миллиона пассажиров, что на 2,8% больше, чем годом ранее. Как сообщила пресс-служба метрополитена, наиболее загруженной уже традиционно стала станция "Лесная", за год ею воспользовалось более 21,4 миллиона киевлян и гостей столицы.

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Наименьший спрос на красной линии у станции "Днепр". Она приняла 986,5 тысячи пассажиров. В целом эта линия из 18 станций перевезла 208,1 миллиона человек.

Второй по загруженности остается синяя линия. Так, в прошлом году ею воспользовались 172,6 миллиона пассажиров. Максимальный пассажиропоток здесь наблюдался на станции "Минская" (более 17 миллиона в год), минимальный - "Почтовая площадь" (4,3 миллиона).

По зеленой линии за год проехало почти 117,7 миллиона киевлян и гостей столицы. Наибольшие пассажиропотоки на станциях "Лукьяновская" (14,6 миллиона) и "Позняки" (14,1 миллиона), меньше всего на этой линии пользуются "Красным хутором" (1,6 миллиона).

Как сообщал УНИАН, Киев на строительство метро в следующем году получит из госбюджета 2,6 миллиарда гривень.

Суммарная эксплуатационная протяженность действующих трех линий Киевского метрополитена составляет около 69 километров. К услугам пассажиров - 52 станции с тремя пересадочными узлами.

Строится четвертая линия (Подольско-Воскресенская). По разным прогнозам, строительство новой ветки завершится в 2020-2030 годах.