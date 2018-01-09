Антимонопольный комитет и Житомирская ОГА проверяют в регионе расчеты тарифов на маршрутах частных перевозчиков

Антимонопольный комитет и Житомирская ОГА начали в регионе проверку расчетов тарифов на маршрутах частных перевозчиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, проверку расчетов относительно повышения тарифов проведут на внутриобластных маршрутах.

«Сейчас собираем у перевозчиков информацию – расчеты по повышению тарифов. Пока не можем сказать, сколько это займет времени. Как только работа будет сделана – будем требовать от тех перевозчиков, которые необоснованно повысили тарифы, уменьшить стоимость проезда», – цитирует пресс-служба облгосадминистрации начальника управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма Житомирской ОГА Романа Крисюка.

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Крысюк добавил также, что "если перевозчики не будут уменьшать тарифы, то управление промышленности, развития инфраструктуры и туризма ОГА будет обращаться в компетентные органы".

Перед тем, как начать эту проверку, в облгосадминистрации провели совещание относительно необоснованного повышения тарифов частными перевозчиками.

Все эти мероприятия проводятся за того, что в области с начала этого года отдельные перевозчики повысили стоимость проезда на некоторых маршрутах. Где именно и насколько выросла эта стоимость, сейчас устанавливают специалисты.