Кабмин выделил на Национальную программу информатизации 900 тыс. грн.

Правительство выделило на реализацию Национальной программы информатизации (НПИ) в 2009 году 901,3 тыс. грн.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 10 июня 2009 г. № 636 «Об утверждении перечня задач Национальной программы информатизации на 2009 год, их государственных заказчиков и объемов финансирования», которым располагает УНИАН.

В частности, 317,3 тыс. грн. выделено на создание автоматизированной системы информационно-аналитического обеспечения развития Информационного общества в Украине, 290 тыс. – на осуществление мероприятий по внедрению Национальной системы индикаторов развития Информационного общества, 110 тыс. грн. – на анализ программного обеспечения с открытым кодом (обычно распространяется бесплатно –УНИАН) относительно его пригодности для использования в органах исполнительной власти Украины и др.

Вместе с тем, в перечень задач и проектов НПИ входит целый ряд проектов, которые финансируются по отдельным программам, помимо финансирования НПИ.

Среди таких проектов создание автоматизированных информационно-аналитических систем (АИАС) Верховной Рады Украины, Секретариата Президента Украины, создание специальной АИАС исполнительной власти (Секретариат Кабинета Министров), обеспечение функционирования Государственного реестра избирателей (ЦИК), обеспечение создания и функционирования Государственной системы регистрационного учета физических лиц и их документирования (МВД), создание АИАС финансовых и фискальных органов (Минфин), мероприятия, связанные с модернизацией госналоговой службы и Минфина, создание системы мониторинга фондового рынка, компьютеризация и информатизация образовательных учреждений (МОН) и др. По экспертным оценкам, финансирование таких проектов составляет обычно несколько десятков миллионов грн. на один проект.