В центре Киева заработал бесплатный Wi-Fi

Центр Киева получил постоянный доступ к бесплатному Wi-Fi.

Об этом сообщают муниципальные СМИ.

Как отмечается, власти столицы заключили соответствующий договор с украинским провайдером.

Так, бесплатный доступ в интернет действует на Андреевском спуске, Контрактовой, Михайловской, Софийской, Почтовой площадях и в парке Шевченко.

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Доступ к Wi-Fi предоставляется без пароля.

Обращается внимание, что сеть Wi-Fi будет работать постоянно, а не только во время новогодне-рождественских праздников.