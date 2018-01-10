В центре Киева заработал бесплатный Wi-Fi
12:27, 10 января 2018Транспорт/Связь
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Сетью охвачены Андреевский спуск, Контрактовая, Михайловская, Софийская, Почтовая площади и парк Шевченко.
Иллюстрация / REUTERS
Центр Киева получил постоянный доступ к бесплатному Wi-Fi.
Об этом сообщают муниципальные СМИ.
Как отмечается, власти столицы заключили соответствующий договор с украинским провайдером.
Так, бесплатный доступ в интернет действует на Андреевском спуске, Контрактовой, Михайловской, Софийской, Почтовой площадях и в парке Шевченко.
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Доступ к Wi-Fi предоставляется без пароля.
Обращается внимание, что сеть Wi-Fi будет работать постоянно, а не только во время новогодне-рождественских праздников.
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