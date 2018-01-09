Сколько стоит заправить авто: цены на АЗС ползут вверх

С 5 по 9 января 2018 года розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95».

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В частности, на станциях сети SOCAR бензины и ДТ подорожали на 40 коп./л: А-92 – до 30,39 грн/л, А-95 – до 31,39 грн/л, А-95+ – до 32,39 грн/л, ДТ – до 28,89 грн/л.

На заправках «Татнефть Украина» А-92 вырос в цене до 26,70 грн/л, А-95 – до 27,24 грн/л, А-95+ – до 28,08 грн/л, ДТ – до 25,08 грн/л.

В таких сетях как KLO, Marshal и ZOG топливо подорожало на 10-40 коп./л.

В «А-95» отметили, что 9 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросла на 2 коп./л, до 27,88 грн/л и 28,63 грн/л, а бензин марки А-95+ и ДТ подорожали на 1 и 2 коп./л, до 29,85 грн/л и 26,45 грн/л, соответственно.

Как сообщал УНИАН, цены на бензин и дизтопливо за год выросли на 20-24%. За указанный период средняя розничная стоимость бензина А-92 выросла на 4,71 грн за литр (+20,6%) до 27,57 грн за литр. А-95 подорожал на 4,74 грн за литр (+20,1%) 28,37 грн за литр. Дизельное топливо увеличилось в цене на 4,98 грн за литр (+23,5%) до 26,13 грн за литр.

В свою очередь, стоимость А-95 Премиум увеличилась на 4,97 грн за литр (+20,1%) до 29,65 грн за литр, а ДТ Премиум показало рост на 5,55 грн за литр (+24,1%) до 28,59 грн за литр.