Украина заключила контракт на модернизацию индийских Ан-32

Украина заключила контракт с Индией на ремонт и модернизацию 105 военно-транспортных самолетов Ан-32 на сумму около 400 млн. долл., передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщили в оборонном ведомстве Индии, это крупнейшая сделка за всю историю двусторонних отношений этих стран.

Договоренность о модернизации крупной партии транспортников была достигнута по итогам международного тендера, который Киев выиграл в феврале 2009 года.

Реализация программы должна начаться в 2009 году, а ее выполнение возложено на два украинских предприятия - Авиационный научно-технический комплекс имени О.К.Антонова и Киевский авторемонтный завод.

Отметим, что согласно озвученной недавно информации, на вооружении индийских ВВС стоят более ста военно-транспортных самолетов Ан-32 и менее двадцати Ил-76. Однако, по словам командующего ВВС маршала Прадипа Васанта НАИКА, военные испытывают сложности с поставками запчастей, поскольку теперь предприятия-производители находятся в двух разных государствах - Украине и России. Ранее самолеты производились в СССР.

Военно-воздушные силы Индии на днях также объявили, что остановили свой выбор на C-17 Globemaster III производства американской корпорации Boeing, который будет использоваться в качестве нового военно-транспортного самолета большой грузоподъемности. В настоящее время индийцы рассматривали возможность приобретения десяти машин. Стоимость каждой из них превышает 200 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ заявлял, что контракт с Индией на модернизацию индийских самолетов Ан-32 обеспечит работу для украинских авиапредприятий на следующие 5 лет.

«Контракт будет способствовать финансовому оздоровлению Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, Киевского авиационного завода «Авиант» и Завода 410 гражданской авиации», - уточнил министр.

Справка УНИАН. АНТК им. Антонова сотрудничает с Индией более 40 лет. Самолеты марки "Антонов" нашли самое широкое применение в этой стране со сложными климатическими условиями и многочисленными высокогорными аэродромами.

Особое место среди них занимают Ан-32. Они способны совершать полеты с высотных аэродромов (до 4500 м над уровнем моря) в условиях жаркого климата (до +55°С), а также обладают рядом других высоких характеристик.

Начиная с 1984 г., в Индию было поставлено 118 таких самолетов. Они успешно выполняют задачи, поставленные военными и гражданскими ведомствами, авиакомпаниями. Хорошие качества Ан-32 позволили создать на его базе ряд модификаций, в том числе коммерческий транспортный самолет Ан-32Б и самолет для тушения лесных пожаров Ан-32П. Сегодня «Антонов» совместно с индийскими предприятиями намерен работать над модернизацией этих самолетов.