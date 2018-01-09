"Укрзализныця" изменит график курсирования поезда Лисичанск - Киев - Хмельницкий

Государственная акционерная компания «Укрзализныця» намерена с 1 февраля изменить график курсирования поезда №138 по маршруту Лисичанск - Киев – Хмельницкий, сообщил на своей странице в Facebook и. о. главы госкомпании Евгений Кравцов.

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"Мы имели многочисленные обращения пассажиров Луганщины относительно более удобного времени отправления из Лисичанска и прибытия в Киев. В частности, имел рабочую встречу по этому поводу с главой Луганской области Yury Garbuz. С 1 февраля 2018 года поезд №138 Хмельницкий - Лисичанск со станции Киев-Пассажирский будет отправляться в 23:12 (вместо 22:45) и прибывать в Лисичанск в 13:45 (вместо 12:40). Обратно со станции Лисичанск поезд будет отправляться в 16:50 (вместо 13:45) и прибывать в Киев в 06:30 (вместо 4:05)", – написал он.

Также, по словам Кравцова, в состав поезда будет включен вагон категории «Люкс».

Как сообщал УНИАН, с 10 декабря 2017 года «Укрзализныця» запустила ежедневный поезд №45/46 Ужгород - Лисичанск.

Также в декабре прошлого года начал курсирование поезд №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка.