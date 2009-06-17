Оштрафованы 9 должностных лиц Крюковского ВСЗ

Инспекторы территориального управления Госгорпромнадзора в Полтавской области завершили комплексную проверку состояния охраны труда в ОАО «Крюковский вагоностроительный завод».

Как сообщила пресс-служба территориального управления Госгорпромнадзора, по результатам проверки выдано 18 предписаний, запрещена дальнейшая эксплуатация 29 единиц оборудования. За выявленные нарушения к админответственности привлечены 9 должностных лиц и 1 работник завода.

«Проверка производственных подразделений предприятия показала, что не все работники используют спецодежду и спецобувь, пол в цехах имеет многочисленные неровности, не на всей технологической таре нанесены соответствующие надписи. Имеют место и случаи выполнения работ самодельным инструментом, который не отвечает требованиям безопасности», - сказано в сообщении пресс-службы.

Также в сообщении сказано, что в ходе проверки в подразделениях, где используется природный газ, выявлено отсутствие обеспечения в полном объеме газоанализаторами, средствами индивидуальной защиты, необходимыми для проведения технического обслуживания, ремонтных работ и аварийных работ. С начала года на предприятии не в полном объеме проведены техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов и газового оборудования, не проведена и проверка оборудования, работающего на газе.

Напомним, на протяжении последних пяти лет в ОАО «КВСЗ» травмировался 51 работник. С начала 2009 года произошли 2 несчастных случая (против 4 за аналогичный период прошлого года). С 2004 года до настоящего времени случаи смертельного травматизма на предприятии не зафиксированы.