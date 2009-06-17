В Херсонской области грузооборот упал на 28,3%

В Херсонской области за январь-май т.г. в сравнении с показателями за аналогичный период 2008 года грузооборот уменьшился на 28,3% и составил 1 млрд. 684,5 млн. т/км, а пассажирооборот сократился на 7,5% - до 1 млрд. 264,2 млн. пас./км.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, за указанный период т.г. транспортными предприятиями области перевезено 2 млн. 889,8 тыс. т грузов, что на 34,3% меньше, чем за 5 месяцев 2008 года, а пассажирским транспортом перевезены 55 млн. 374 тыс. пассажиров, что на 13,2% меньше, чем в прошлом году.