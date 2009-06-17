СК «Наста» застраховала сотрудников Telenor

Страховая компания «Наста» будет оказывать услуги по добровольному медицинскому страхованию сотрудников представительства Telenor Group в Украине. Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, договор заключен сроком на один год и предусматривает широкое страховое покрытие, включающее оказание амбулаторно-поликлинической (в том числе стоматологической) помощи, стационарной медицинской помощи, реабилитационно-восстановительное лечение и профилактические мероприятия.

Также сообщается, что сотрудники украинского представительства норвежской телекоммуникационной компании смогут обслуживаться по комплексной программе в медицинских учреждениях Украины, выбранных с учетом места жительства застрахованных. Лимит страховой ответственности СК «Наста» перед Telenor Group в Украине составляет 4,8 млн. грн. Ассистирующие услуги предоставляет компания «Натрис».

Справка УНИАН. Украинская страховая компания «Наста» зарегистрирована в апреле 2008 года. Уставный капитал компании составляет 39 млн. 927,6 тыс. грн.

В настоящее время компания имеет 12 лицензий на ведение страховой деятельности.

Офисы СК «Наста» находятся в Киеве, Донецке, Львове, Одессе, Днепропетровске, Ужгороде, Полтаве, Николаеве, Сумах и Трускавце.

По состоянию на 1 января 2009 года, компания собрала 32 млн. 049,9 тыс. грн. страховых платежей.