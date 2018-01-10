Во Франции снизят максимальную скорость на дорогах местного значения

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп во вторник, 9 декабря, объявил о намерении правительства уменьшить допустимую максимальную скорость движения автомобилей на дорогах местного значения с 90 до 80 километров в час. Об этом он заявил после заседания правительственного совета по безопасности на дорогах, сообщает «Немецкая волна».

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Новое ограничение должно вступить в силу с 1 июля и коснется только дорог с двумя полосами без разделительной. Таких дорог во Франции всего 400 тысяч километров. На дорогах местного значения с большим количеством полос и дальше будет действовать ограничение в 90 километров в час. На автомагистралях в стране действует ограничение в 130 километров в час, а в населенных пунктах - 50.

В правительстве отметили, что в 2016 году на дорогах страны погибли 3,5 тысячи человек. 55 процентов смертей - 1911 - произошли именно на дорогах с двумя полосами. В 32 процентах смертельных случаев причиной было именно превышение скорости.

В правительстве надеются, что новое ограничение позволит сохранить 350-400 жизней в год. "Снижение скорости уменьшает количество аварий, а также тяжесть этих аварий", - заявил Филипп.

Против нового ограничения уже выступили консервативная оппозиция и объединения автомобилистов. "Нет причин изменять ограничение скорости: автомобили становятся все лучше, как и качество дорог", - заявил президент ассоциации, объединяющей 40 миллионов водителей, Дэниел Кверо.