Сумма капинвестиций для ж/д втрое меньше нужной

«Укрзализныця» отмечает, что сумма капитальных инвестиций, предусмотренных для железных дорог на 2009 г., втрое меньше необходимой.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В пресс-службе напоминают, что финансовым планом железных дорог Украины на 2009 год предусмотрены капитальные инвестиции в развитие железнодорожного транспорта в объеме 7,9 млрд. грн.

В частности, за счет собственных средств (амортизации, фонда развития производства) будет привлечено 3,3 млрд. грн., за счет кредитных средств и через механизм финансового лизинга — 4 млрд. грн., за счет Государственного бюджета — 0,65 млрд. грн.

Приоритетным направлением инвестиционной деятельности остается обновление подвижного состава (приобретение нового и модернизация имеющегося парка), на которое будет направлено 4 млрд. грн. (50,6% от общей суммы капитальных инвестиций). На приобретение нового подвижного состава направят 3,1 млрд. грн. На эти средства железные дороги планирую приобрести 20 электровозов, 170 пассажирских вагонов, 1860 грузовых вагонов, 6 электропоездов, 5 рельсовых автобусов, 2 автомотрисы и 23 единицы путевого подвижного состава.

Финансирование модернизации основных средств будет осуществляться за счет собственных и кредитных средств в объеме 2,8 млрд. грн. (из которых модернизация подвижного состава — 0,9 млрд. грн., модернизация пути —1,2 млрд. грн.).

За счет амортизации (собственных средств) предусмотрена модернизация основных средств на общую сумму свыше 2,1 млрд. грн., или 64% от собственных средств.

Модернизация грузовых вагонов и тягового подвижного состава на общую сумму 600 млн. грн. будет выполняться на заводах, которые относятся к сфере управления Министерства транспорта и связи Украины, что поможет сохранить ремонтную базу отрасли, предотвратить остановку предприятий и обеспечить около 10,5 тыс. рабочих мест.

Кроме того, в 2009 году 1,5 млрд. грн. предусмотрено инвестировать в реконструкцию и строительство объектов железнодорожной инфраструктуры. На эти средства будут осуществляться работы по модернизации железнодорожного направления Полтава—Кременчуг—Бурты, внешнего электроснабжения участка Дебальцево—Луганск; строительство вторых путей на направлении Николаев—Долинская, строительство вокзального комплекса станции Дарница и др. Еще 1 млрд. грн. железнодорожники инвестируют в подготовку инфраструктуры к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Планируется продолжение работ по строительству железнодорожно-автомобильного перехода через Днепр в Киеве на сумму 676,4 млн. грн., в том числе за счет средств Государственного бюджета — 650 млн. грн