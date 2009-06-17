ЮЖД отреставрировала старинный вагон

В вагонном депо Харьков-Сортировочный Южной железной дороги завершилась реставрация старинного пассажирского вагона.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЖД, вагон 2-го класса 1915 года выпуска, ранее находившийся на балансе путевой машинной станции Основа, был тщательно восстановлен в соответствии с оригиналами дореволюционной эпохи – на нем был воссоздан даже старый царский герб с двуглавым орлом.

При реставрации были использованы оригинальные чертежи вагонов данного типа. Салон освещается с помощью свечных ламп, а сидения вагона выполнены из дерева – именно так выглядели вагоны 2-го класса сто лет назад.

Сегодня в Украине сохранилось несколько единиц подобных вагонов. Но лишь этот вагон восстановлен до степени оригинала. В будущем его планируют передать в музей подвижного состава Южной железной дороги, который будет создан в ближайшее время.