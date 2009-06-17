Железнодорожники отремонтировали 1342 км путей

По состоянию на 15 июня 2009 года, железнодорожники обновили всеми видами ремонта 1342 км путей. По данным пресс-службы «Укрзализныци», в частности, модернизировано 248 км, что составляет 125% плана; на 681 км проведены капитально-обновительные работы (почти 200%); 413 км оздоровлены средним ремонтом (141%). Железнодорожники также заменили 387 комплектов стрелочных переводов при годовом плане 1250.

Справка УНИАН. В 2009 году Укржелдортранс планирует модернизировать 486 км путей и оздоровить другими видами ремонта свыше 2 тыс. км. Проведение путевых работ — одна из составляющих подготовки железнодорожного транспорта к проведению в Украине чемпионата по футболу - Евро-2012, ведь улучшение инфраструктуры на главных направлениях необходимо для развития скоростного движения поездов.

Основные направлениями, на которых выполняются работы: Лозовая-Успенская, Львов-Стрый-Луцк, Киев-Фастов, Полтава-Красноград.