СМАП обратилась в ГПУ

ГП «Служба международных автомобильных перевозок» обратилось в Генеральную прокуратуру относительно попытки отчуждения со стороны Министерства транспорта и связи имущества предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил бывший директор СМАП, уволенный в мае т.г. с этой должности приказом министра транспорта и связи Иосифом ВИНСКИМ, Анатолий ТКАЧЕНКО.

«Мы хотели бы обратить внимание Генеральной прокуратуры Украины на то, что в это сложное время имущественный комплекс СМАП может стать чьей-то собственностью», - сказал он, добавив, что речь идет о попытках передачи земли с офисными помещениями СМАП компании «Укринтеравтосервис».

По словам А.ТКАЧЕНКО, И.ВИНСКИЙ с прошлого года регулярно поднимал вопрос передачи данного имущества, однако с такой передачей в СМАП не согласны. Кроме того, по словам А.ТКАЧЕНКО, «было 7 поручений Кабмина, в которых Кабмин не соглашался с предложением министра забрать у нас имущество».

По мнению А.ТКАЧЕНКО, смена руководства СМАП связана с его несогласием передавать имущество. При этом он отметил, что после назначения и.о. директора был изменен Устав СМАП, который, в частности, теперь разрешает предприятию отчуждать, предоставлять в аренду, залог закрепленное за ним имущество по согласованию с Минтранссвязи. И это при том, что передача имущества стратегического предприятия должна согласовываться с ФГИУ, Минфином, Кабмином.

По словам А.ТКАЧЕНКО, после его увольнения в СМАП продолжают увольнять заместителей директора, других работников, в целом с начала июня уволены 25 человек. «Делается все так, что предприятие в данный момент едва работает», - сказал он.

А.ТКАЧЕНКО также отметил, что проверка СМАП со стороны КРУ «завершилась актами без выводов».

В свою очередь, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ сообщил сегодня на брифинге, комментируя заявления СМАП, что проверка КРУ установила злоупотребления. «На основе этих злоупотреблений А.ТКАЧЕНКО уволен из-за нарушения условий трудового контракта. Кроме того, мы уже получили сообщения от людей, что Ткаченко, защищая свое реноме, силой их заставлял подписываться на чистых листах, не зная, за что подписываются», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, приказом министерства 12 мая т.г. был уволен директор СМАП Анатолий ТКАЧЕНКО. В приказе указывается, что А.ТКАЧЕНКО уволен по результатам проверки КРУ отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В частности, в документе отмечается, что результаты проведенной проверки засвидетельствовали, что руководителем предприятия не в полной мере обеспечено соблюдение требований действующего законодательства, в том числе Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», допущены многочисленные нарушения при проведении процедур закупки товаров, работ и услуг за государственные средства. Вследствие этого с А.ТКАЧЕНКО досрочно расторгнут контракт.

При этом министерство возложило исполнение обязанностей директора ГП «Служба международных автомобильных перевозок» на Олега УШАКОВА.