Что будет с ценами на АЗС: эксперт прогнозирует дальнейшее подорожание бензина и дизтоплива

Розничные цены на бензин и дизельное топливо до конца января могут вырасти еще на 1-1,2 грн за литр в результате того, что на украинский рынок поступят новые оптовые партии импортного топлива, стоимость которого будет превышать цены в декабре на 7-8%.

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Такой прогноз корреспонденту УНИАН озвучил эксперт на рынке нефти и нефтепродуктов, директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

«После открытия оптовых торгов нефтепродукты на границе подорожают на 7-8%... Как только будут куплены новые партии этого топлива, то цены на АЗС вырастут на 1-1,2 грн за литр до конца этого месяца», - сказал он.

По словам Рябцева, цены на АЗС в Украине еще не полностью отреагировали на изменения на мировом рынке нефти и нефтепродуктов.

«Нефтепродукты на границе должны подорожать. Почему они должны подорожать? Сейчас (в период с 20-22 декабря до 10-12 января) был так называемый «мертвый сезон», на протяжении которого не происходят оптовые торги нефтепродуктами. Это сложилось традиционно. Поэтому цены на АЗС в Украине еще не успели отреагировать на те изменения, которые произошли на мировом рынке, но они должны отреагировать», - отметил он, добавив, что за период «мертвого сезона» нефть успела подорожать с 62 до 68 долл. за баррель.

Кроме цен на нефтепродукты, по словам эксперта, второй причиной роста цен на АЗС является снижение курса гривни.

«На протяжении месяца доллар подорожал на 4%, а евро – на 6%. Каждые 10 копеек падения курса гривни равны около 7 копеек роста стоимости бензина, потому что он покупается за доллары и евро», - отметил Рябцев.

Также эксперт считает, что ценовая ситуация на рынке моторного топлива на сегодня полностью зависит от политики Национального банка.

«Политика Нацбанка непредсказуемая, курс гривни труднее предсказать, чем нефтяные котировки», - сказал Рябцев, добавив, что, если курс станет более прогнозированным, тогда нефтетрейдеры смогут планировать свои затраты и не будут закладывать в цену топлива риски колебания курса гривни.

Как сообщал УНИАН, начиная с августа 2017 года, цены на нефтепродукты выросли в среднем на четыре гривни за литр и достигли рекордных значений. По состоянию на 9 января, по данным консалтинговой компании UPECO, средняя стоимость на АЗС бензина А-92 составляла 27,69 грн за литр, А-95 – 28,48 грн за литр и дизельного топлива – 26,25 грн за литр. При этом в некоторых сетях, например, ОККО и WOG, цены на бензин А-95 превысили 31 грн за литр.

В середине декабря 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что Минэнергоугля совместно с Антимонопольным комитетом создали комиссию, которая проанализирует возможный сговор по повышению цен компаний, продающих светлые нефтепродукты. 21 декабря АМКУ начал расследование на рынке топлива, заподозрив сети АЗС ОККО и WOG в возможных согласованных антиконкурентных действиях.