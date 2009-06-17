УМС довел успешность установления соединений до 98%

Оператор мобильной связи «Украинская Мобильная Связь» (УМС, ТМ МТС-Украина) довел успешность установления соединений в своей сети мобильной связи до более 98%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в пресс-службе, «вопрос качества предоставляемых услуг для МТС-Украина является одним из самых приоритетных», о чем свидетельствуют статистические данные за последние пять кварталов. В частности, среднесуточная успешность установления соединений составила более 98%, процент обрывов соединений в среднем составил менее 1%, процент блокированных вызовов в среднем составил менее 1%, все сервисы тарификации были завершены с успешностью в среднем более 98%.

«На протяжении последних пяти кварталов индекс качества МТС-Украина превосходил установленные стандарты», - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, помимо улучшений в работе самих сервисов связи МТС, отмечены позитивные результаты и в сфере обслуживания абонентов. Так, 82% абонентов решили свой вопрос после первого обращения в контактный центр, среднее время ожидания абонента соединения с оператором составило 25 сек., среднее время обслуживания одного абонента в контактном центре составило 9 мин.

По данным начальника отдела качества МТС-Украина Роксоланы ГАЙВОРОНСКОЙ, повышение качества услуг привело к тому, что в 2008 г. трафик в сети компании вырос более чем в два, а по некоторым регионам – в 3-4 раза.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,73 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 93,98 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.