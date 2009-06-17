Мэр: Донецк в т.г. не получил «ни копейки» на строительство метро

Донецк с начала 2009 года не получил «ни одной копейки» из государственного бюджета на строительство метрополитена.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Мэр сообщил, что вчера в Киеве встречался с руководителем Министерства финансов, где, в частности, обсуждалась тема строительства Донецкого метрополитена, «но вопрос финансирования остался открытым». На вопрос журналистов, дали ли какие-либо обещания в Минфине, А.ЛУКЬЯНЧЕНКО категорично ответил: «Не дали».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил титул строительства Пролетарско-Киевской линии метрополитена в Донецке. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 апреля 2009 года. Стоимость строительства новой ветки метро составит 5,7 млрд. грн. В частности, в проекте строительства предусмотрено, что на новой линии будет четыре станции.

Справка УНИАН. На строительстве метрополитена в Донецке в 2008 году освоено около 60 млн. грн., что составляет 77% годовой программы строительства данного объекта. Согласно плану, в 2008 году необходимо было освоить 73,9 млн. грн.

Строительство метрополитена в Донецке началось в 1992-1993 гг., работы ведутся до сих пор.

В 2006 году Кабмин утвердил Государственную программу строительства и развития сети метрополитенов на 2006-2010 годы стоимостью 9,5 млрд. грн. Программой предусмотрено выделение на строительство метро в Донецке 1,2 млрд. грн., в том числе 846 млн. грн. – из госбюджета, 241 млн. грн. – из областного бюджета и 118 млн. грн. – из городского бюджета.