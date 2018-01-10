"Киевавтодор" за год отремонтировал более 300 километров дорог

В 2017 году предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор", в рамках реконструкции, капитального и текущего (среднего) ремонта улиц и дорог, а также ремонта внутриквартальных проездов и придомовых территорий, отремонтировали 301,4 километра дорожного покрытия.

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Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, при этом, еще остается много улиц Киева, которые 30-40 лет не видели капитального или текущего (среднего) ремонта и на которых во время зимних перепадов температур образуются разрушения.

"Сейчас предприятиями коммунальной корпорации "Киевавтодор" во всех районах столицы проводятся работы по ликвидации таких разрушений, в том числе с помощью компактных мобильных установок - рециклера. Главным преимуществом мобильных установок для рециклинга асфальта является то, что они способны превращать старый асфальт в новую асфальтобетонную смесь непосредственно на месте ремонта дорожного покрытия, что существенно снижает расходы, связанные с вывозом старого асфальта на утилизацию, закупку новой партии асфальтобетонной смеси и доставкой ее на место выполнения работ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее глава коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев заявлял, что в капитальном ремонте и реконструкции нуждаются более 85% автомобильных дорог Киева.