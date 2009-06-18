Chrysler вернет на работу 15 тыс. сотрудников

Руководство Chrysler Group LLC приняло решение о запуске семи сборочных предприятий, закрытых ранее, сообщает Associated Press. Фабрики находятся в США, Канаде и Мексике, сообщает РБК.

Кроме этого, запустят несколько фабрик и сборочных линий, обеспечивающих вышеуказанные предприятия комплектующими и запасными частями. После этого на рабочие места вернутся около 15 тыс. сотрудников Chrysler.

Напомним, Chrysler прекратил производственную деятельность 4 мая с.г. после объявления себя банкротом. Производство будет запускаться после долгих и трудных, но увенчавшихся успехом переговоров по созданию стратегического партнерства между Chrysler и итальянским автопроизводителем Fiat.

Сообщается, что вновь запущенные предприятия будут работать уже в соответствии с производственной концепцией и системой контроля качества Fiat.