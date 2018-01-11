Бензин по 40 гривень за литр: эксперт рассказал, взлетят ли цены на АЗС

Розничная стоимость бензина марки А-95 в Украине может превысить 40 грн за литр, а дизельного топлива – 38 грн за литр в случае, если рост цен на нефть на мировом рынке продолжится и стоимость нефти превысит 100 долл. за баррель. Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

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«По расчетам нашей компании, если стоимость эталонного сорта нефти Brent достигнет 100 долл. за баррель, средняя цена на бензин А-95 в Украине достигнет отметки 37,4 грн за литр, а стоимость дизельного топлива – 35,5 грн за литр. Но, это лишь средний расчетный показатель. На самом деле, ведущие операторы прибавят к этому значению еще 2,5-3 грн за литр и литра А-95 будет стоить более 40 грн за литр, а дизтопливо – около 38 грн за литр», - объяснил эксперт.

Он отметил, что основанием для такого анализа служит стремительный рост цен на нефть – с конца июня 2017 года по 10 января 2018 года стоимость Brent выросла с 45 до 69 долл. за баррель, т. е. на 53%.

Сиренко также добавил, что эти расчеты были сделаны исходя из нынешнего официального курса гривны (28,2 грн за долл.) и курса на межбанковском валютном рынке – около 28,3 грн за доллар.

По его словам, существенную долю в розничной стоимости топлива занимают налоги. В цене бензина А-95 на сегодня налоговая составляющая занимает около 31%, а в цене на дизтопливо – 25%.

«Следовательно, если цена нефти Brent достигнет 100 долл. за баррель, мы будем платить государству, покупая каждый литр 95-го бензина, - более 11 грн, а в случае дизтоплива – 9 грн», - добавил эксперт.

Поскольку Украина никак не влияет на ситуацию на мировом рынке нефти, считает Сиренко, наше правительство и Национальный банк должны позаботится об укреплении курса гривны и снижение налоговой нагрузки.

«Чтобы не допустить роста цен на заправках до упомянутый мною значений, Нацбанку следует принять меры, чтобы гривна вернулась к отметке хотя бы 27,5 грн за доллар. Также Кабмину или парламенту следует изучить возможность, а потом и подготовить законопроект о снижение ставок налогов (акциза) на топливо», - сказал он, добавив, что альтернативой простого снижения налогов может стать введение плавающей ставки акциза.

Эксперт считает, что значение этой ставки должно обратно пропорционально коррелировать с мировыми ценами на нефть и нефтепродукты: когда нефтяные котировки растут, акциз в Украине должен снижаться и наоборот.

Как сообщал УНИАН, начиная с августа 2017 года, цены на нефтепродукты выросли в среднем на четыре гривни за литр и достигли рекордных значений. По состоянию на 10 января, по данным консалтинговой компании UPECO, средняя стоимость на АЗС бензина А-92 составляла 27,72 грн за литр, А-95 – 28,52 грн за литр и дизельного топлива – 26,27 грн за литр. При этом в некоторых сетях, например, ОККО и WOG, цены на бензин А-95 превысили 31 грн за литр.

В середине декабря 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что Минэнергоугля совместно с Антимонопольным комитетом создали комиссию, которая проанализирует возможный сговор по повышению цен компаний, продающих светлые нефтепродукты. 21 декабря АМКУ начал расследование на рынке топлива, заподозрив сети АЗС ОККО и WOG в возможных согласованных антиконкурентных действиях.