Аэропорт "Полтава" готов принимать международные чартерные рейсы

Областное коммунальное предприятие "Аэропорт "Полтава" готово принимать международные чартерные рейсы в период с 25 июня по 10 июля в связи с мероприятиями, посвященными 300-летию Полтавской битвы.

Об этом УНИАН сообщил полтавский вице-губернатор Андрей БАРАНОВ, курирующий вопросы транспортных перевозок и внешнеэкономических связей.

По словам А.БАРАНОВА, в последние годы аэропорт не принимал международных рейсов.

Сейчас в помещении аэропорта организован приграничный и таможенный пост на 2 недели для проведения досмотра, необходимого при пересечении границы и прибытии иностранных делегаций.

"Это позволит чартерным рейсам и иностранным делегациям беспрепятственно принимать участие в мероприятиях, посвященных 300-летию Полтавской битвы. Организованы посты Восточной региональной таможни и пограничного контроля" - сказал вице-губернатор.

По его словам, в настоящее время пропускная способность и взлетная полоса аэропорта позволяют принимать международные самолеты среднего класса.

Сейчас аэропорт ждет заявок от желающих прилететь в Полтаву к мероприятиям по случаю 300-летия Полтавской битвы.

"Это будет генеральной репетицией и по подготовке Полтавы к Евро-2012", - отметил А.БАРАНОВ.

Справка УНИАН. Аэропорт "Полтава" - один из старейших в Украине (создан в 1924 году), имеет одну взлетно-посадочную полосу, которая позволяет принимать воздушные суда со взлетной массой до 64 тонн.

Аэровокзальный комплекс занимает 214 га и имеет пропускную способность 400 пассажиров в час.

Полтавская битва — решающий эпизод Северной войны, состоялась

27 июня 1709 года. В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII, когда был положен конец господству Швеции как главной военной силы в Европе.