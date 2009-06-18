В Винницкой области перевозки пассажиров сократились

В январе-мае 2009 года объем пассажирских перевозок транспортным комплексом Винницкой области сократился на 5,5%, или 6,286 млн. пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 108 млн. человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, в январе-мае пассажирские перевозки, выполненные железнодорожным транспортом, увеличились на 1,3%, или 0,177 млн. пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 13,823 млн. человек.

Пассажироперевозки, выполненные автомобильным транспортом, в январе-мае текущего года сократились на 10,2%, или 4,907 млн. пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 43,204 млн. человек.

В январе-мае объем пассажирских перевозок, выполненный троллейбусами, сократился на 3,9%, или 1,112 млн. пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 27,397 млн. человек; трамваями – сократился на 1,8%, или на 0,432 млн. пассажиров, – до 23,574 млн. человек.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году количество перевезенных пассажиров увеличилось на 1,8%, или на 1,977 млн. чел., по сравнению с 2007 годом - до 111,8 млн. пассажиров.