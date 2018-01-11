Украинский самолет "Руслан" будет перевозить детали для ракет компании Маска (видео)

Украинский самолет Ан-124 "Руслан" в ближайшие два дни должен перевезти детали ракеты для компании SpaceХ Илона Маска, весящие около тридцати тонн. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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«Авиакомпания «Антонов» запросила разрешение у властей США на пролет грузового самолета Ан-124 «Руслан» из Лос-Анджелеса до Флориды, чтобы перевезти комплектующие для ракет SpaceХ», - говорится в сюжете.

В своем обращении авиаторы отмечают, что такую транспортировку почти 30-тонного багажа длиной 18 метров не может осуществить ни один американский перевозчик.

Перелет запланирован на ближайшие 2 дня. Если же процесс затянется, придется откладывать и запланированные запуски ракет.

Как сообщал УНИАН, украинские самолеты Ан-124 "Руслан" будут перевозить европейские спутники и оборудование для них.

Соответствующий контракт завод "Антонов" подписал с французской компанией "Боллоре"

Ан-124 "Руслан" впервые поднялся в небо 35 лет назад. Модель до сих пор является одной из самых востребованных в классе тяжелых транспортных самолетов.