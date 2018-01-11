В Одессе с 15 января проезд в маршрутках подорожает до 7 гривень
Отмечается, что вышеуказанная цена не зависит от расстояния проезда по городу.
В Одессе с 15 января повысятся тарифы на проезд в маршрутных автобусах на 2 грн – до 7 грн за поездку.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня объявления о повышении стоимости проезда появились в пассажирских микроавтобусах разных маршрутов.
В пресс-службе мэрии УНИАН подтвердили факт повышения тарифов, но затруднились уточнить, когда и кем принято соответствующее решение.
Отмечается, что вышеназванная цена не зависит от расстояния проезда по городу.
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В настоящее время стоимость составляет 5 грн за поездку.
Ранее глава ассоциации автомобильных перевозчиков в Одесской области Валерий Новиков заявлял о «проблемах в сфере пассажирских перевозок с кадрами и подвижным составом». В частности, по его словам, при плановом выпуске подвижного состава из 1096 единиц на линию выходит чуть больше 800 машин.