В Одессе с 15 января проезд в маршрутках подорожает до 7 гривень

В Одессе с 15 января повысятся тарифы на проезд в маршрутных автобусах на 2 грн – до 7 грн за поездку.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня объявления о повышении стоимости проезда появились в пассажирских микроавтобусах разных маршрутов.

В пресс-службе мэрии УНИАН подтвердили факт повышения тарифов, но затруднились уточнить, когда и кем принято соответствующее решение.

Отмечается, что вышеназванная цена не зависит от расстояния проезда по городу.

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В настоящее время стоимость составляет 5 грн за поездку.

Ранее глава ассоциации автомобильных перевозчиков в Одесской области Валерий Новиков заявлял о «проблемах в сфере пассажирских перевозок с кадрами и подвижным составом». В частности, по его словам, при плановом выпуске подвижного состава из 1096 единиц на линию выходит чуть больше 800 машин.