"Укрзализныця" за год выплатила почти 17,5 миллиарда налогов и сборов

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" по итогам 2017 года выплатила почти 17,5 миллиарда гривень налогов и сборов в бюджеты всех уровней, что на 14,3%, или на 2,5 миллиарда гривень больше по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщил и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Twitter.

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"На 2,5 миллиарда больше, чем в 2016 году. По оперативным данным, УЗ в 2017 году выплатила почти 17,5 миллиарда гривень налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды. В государственный - 6,6 миллиарда гривень, в местные - почти 5,2 миллиарда гривень. Единого социального взноса - 5,6 миллиарда гривень", - написал Кравцов.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует получить 100 миллионов гривень чистой прибыли по итогам 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

По итогам 2016 года "Укрзализныця" получила 303 миллиона гривень чистой прибыли против 16 миллиардов гривень чистого убытка в 2015 году.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.