Железные дороги сэкономили 45 млн. грн.

Железные дороги за 5 месяцев сэкономили 45 млн. грн. за счет закупки электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ).

Как сообщает УНИАН пресс-служба "Укрзализныци", выход железных дорог на Оптовый рынок электроэнергии в рамках мероприятий по экономии средств при закупке электроэнергии является одним из самых перспективных.

При этом пока на ОРЭ электроэнергию закупают только Донецкая и Юго-Западная железные дороги. Экономия ДЖД и ЮЗЖД за счет закупки электроэнергии на Оптовом рынке составляет 78,8% от общей суммы средств, сэкономленных дорогами за счет различных мер по уменьшению закупочной цены.

По данным "Укрзализныци", все другие железные дороги Украины сейчас закупают подавляющее большинство электроэнергии на ОРЭ через независимых поставщиков. Работа по выведению железных дорог на Оптовый рынок электроэнергии не прекращается. В частности, на сегодня уже подписан договор между ГП «Энергорынок» и Одесской железной дорогой, но выход железной дороги на прямое приобретение электроэнергии на ОРЭ пока задерживается из-за введения временного моратория на повышение тарифов на электроэнергию.