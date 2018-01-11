Растут как на дрожжах: бензин и дизтопливо снова подорожали

Розничные цены в региональных сетях АЗС Украины на бензин и дизельное топливо продолжают свой рост: за период с 10 по 11 января они выросли на 0,2-1 грн за литр, сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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По информации UPECO, например, в ривненской сети «ОЛАС» бензины и дизтопливо подорожали на 1 грн за литр до: А-92 – 27,95 грн, А-95 – 29,20 грн, А-95 Премиум – 30,20 грн, ДТ – 25,70 грн, ДТ Премиум – 26,50 грн.

Также в сети BVS бензины А-95 и ДТ подорожали на 30 коп. за литр до: А-95 – 27,88 грн, А-95 Премиум – 28,48 грн, ДТ – 26,39 грн, ДТ Премиум – 27,39 грн.

На 50 коп. за литр выросли цены на топливо в днепровской сети Neftek до: А-95 – 29,99 грн, А-95 Премиум – 30,99 грн, ДТ – 27,49 грн и ДТ Премиум – 28,49 грн.

Отмечается, что на харьковских АЗС «Укргазвыдобування» и столичных станциях KLO дизельное топливо подорожало на 20 коп. за литр до 24,90 грн и 27,59 грн соответственно.

Согласно информации UPECO, средние цены на бензины и ДТ на украинских АЗС выросли до: А-92 - 27,73 грн за литр, А-95 - 28,53 грн за литр, А-95 Премиум - 29,84 грн за литр, ДТ - 26,29 грн за литр, и ДТ Премиум - 28,79 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, начиная с августа 2017 года цены на нефтепродукты выросли в среднем на четыре гривни за литр и достигли рекордных значений. Так, в некоторых сетях, например ОККО и WOG, цены на бензин А-95 превысили 31 грн за литр.

В середине декабря 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что Минэнергоугля совместно с Антимонопольным комитетом создали комиссию, которая проанализирует возможный сговор по повышению цен компаний, продающих светлые нефтепродукты. 21 декабря АМКУ начал расследование на рынке топлива, заподозрив сети АЗС ОККО и WOG в возможных согласованных антиконкурентных действиях.