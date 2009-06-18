МАУ получила новый сертификат IOSA после аудита

С сегодняшнего дня, 18 июня 2009 года, начинает действовать новый Сертификат оператора IOSA, полученный авиакомпанией «Международные авиалинии Украины» (МАУ) по результатам планового аудита эксплуатационной безопасности Международной ассоциации авиационного транспорта (IATA Operational Safety Audit).

Об этом УНИАН сообщили в компании.

После успешного прохождения аудита на соответствие современным требованиям эксплуатационной безопасности, МАУ получила свой третий по счету Сертификат оператора IOSA.

В ходе аудита была проведена проверка подготовки летного состава МАУ на тренажере, осуществлен контрольный полет в составе экипажа и выполнены осмотры по стандартам и процедурам обслуживания пассажиров и обеспечения требований авиационной безопасности при регистрации и загрузке багажа и грузов в базовом аэропорту «Борисполь».

Напомним, согласно правилам IATA, аудит проводится каждые два года, причем требования к стандартам эксплуатационной безопасности и качества с каждым годом все более ужесточаются. Очередная ревизия Программы контроля эксплуатационной безопасности IOSA была проведена в мае 2007 и введена в действие с января 2008 года. Количество стандартов и рекомендованных практик было увеличено с 760 до 916. Некоторые требования IATA считаются на сегодня более жесткими, чем стандарты IСAO (Международная организация гражданской авиации) и Евросоюза.

Справка УНИАН. Программа международного аудита эксплуатационной безопасности IOSA, разработанная IATA с привлечением наиболее профессиональных экспертов отрасли и внедренная в 2003 году, является признанной во всем мире стандартизированной программой оценки систем управления и контроля производственной деятельности авиакомпаний, которая направлена на дальнейшее повышение уровня безопасности полётов.

Аудит охватывает все аспекты деятельности авиакомпании, которые влияют на обеспечение безопасности полётов, в том числе – техническую и лётную эксплуатацию, наземное обслуживание, грузовые перевозки и организацию управления компанией.

В этой программе также принимают участие авиакомпании - не члены IATA. Сертификат IOSA признается Федеральной авиационной администрации США (FAA) как отвечающий требованиям государственной Программы авиационного партнёрства для иностранных авиакомпаний, стремящихся заключить код-шеринговые соглашения с американскими партнерами.