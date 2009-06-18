МАУ начала продажу билетов на новый рейс "Абу-Даби – Киев"

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), начала продажу билетов на рейсы, соединяющие Киев и Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщают в компании, новый рейс "Киев - Абу-Даби – Киев" будет выполняться с 25 сентября 2009 года два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

Рейс МАУ "Киев - Абу-Даби" – это первый прямой рейс из Украины в столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Полеты будут выполняться в партнерстве с компанией Etihad Airways, с которой авиакомпания МАУ заключила соглашение о совместной эксплуатации воздушной линии (код-шеринговый договор).

Рейс из Киева в Абу-Даби удобно стыкуется с рейсами авиакомпании-партнера в Сидней, Куала-Лумпур, Йоханнесбург, Бахрейн, Кувейт, Маскат, Бангкок и Пекин. Время стыковки составляет в среднем полтора часа. Рейс из Абу-Даби в Киев хорошо стыкуется с рейсами МАУ и авиакомпаний-партнеров во Львов, Ивано-Франковск, Харьков, Луганск, Ужгород, Днепропетровск, Одессу и Симферополь.

Напомним, авиакомпания МАУ обеспечивает также воздушное сообщение с Дубаи, куда прямые рейсы выполняются два раза в неделю.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» - один из лидеров рынка международных авиаперевозок Украины. Основанная в 1992 г., авиакомпания МАУ стала одним из первых украинских авиаперевозчиков с привлечением иностранного капитала.

МАУ также является первой авиакомпанией на территории СНГ, начавшей эксплуатацию самолетов Боинг-737. На данный момент флот МАУ состоит из 17 самолетов Боинг-737-300/400/500.

Маршрутная сеть МАУ и авиакомпаний-партнеров соединяет Украину с более чем 3 тыс. пунктами мира. Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Дубаи, Кувейт, Абу-Даби, Тбилиси, Монастир, Пулу, Дубровник, Ниццу, Львов, Ивано-Франковск, Харьков, Луганск, Ужгород, Днепропетровск, Одессу и Симферополь.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, компания Aer Cap – 6% и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 9,9%.

Etihad Airways – национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов. Базовым аэропортом является аэропорт «Абу-Даби Интернэшнал». Etihad предлагает своим пассажирам рейсы в более чем 50 направлений на Ближнем Востоке, в Северной Америке, Европе, Африке, Азии и Австралии.

Около 34 авиакомпаний выполняют регулярные рейсы из международного аэропорта Абу-Даби в более чем 150 аэропортов по всему миру.