Терминал во Вроцлаве построят в 2011 году

Власти Вроцлава выбрали на тендере фирму для сооружения нового терминала городского аэропорта площадью около 50 тысяч квадратных метров в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году, который Польша организует совместно с Украиной.

Как сообщили УНИАН в компании PL2012, координирующей польскую подготовку к Евро-2012, новый терминал, который позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 1,2 до 3,2 млн. пассажиров в год, будет построен в 2011 году.

Его построит консорциум Hochtief Polska, Hochtief Construction, который на тендере предложил наименьшую цену за свои услуги – около 90 млн. долларов (по нынешнему курсу 3,2 злотого за доллар).

Другие две фирмы, принимавшие участие в тендере, не стали обжаловать его результатов.

Возле терминала также будет построен паркинг для тысячи автомобилей.

Кроме того, по оценкам властей, благодаря перестройке аэропорта будет создано более 7 тысяч новых рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, Вроцлав планирует в рамках подготовки к Евро-2012 построить современный океанариум за 50 млн. долларов.

В мае УЕФА утвердил в качестве организаторов Евро-2012 четыре польских города, в том числе Вроцлав.

Справка УНИАН. Вроцлав с население более 600 тысяч считается в Польше городом, который наиболее динамично развивается благодаря своему выгодному географическом положении (рядом с границей с Германией) и эффективному управлению.

Президент города Рафал ДУТКЕВИЧ, который уже во второй раз был выбран абсолютным большинством жителей на этот пост, признавался лучшим менеджером Польши и его даже считали серьезным кандидатом на должность польского президента.