ИнАУ создала "горячую линию" по противоправным веб-ресурсам

Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) создала "горячую линию" «Скарга» с веб-интерфейсом (сайт) для информирования интернет-провайдеров о противоправных веб-ресурсах.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ИнАУ.

«ИнАУ завершила работу над созданием постоянно действующей "горячей линии" с веб-интерфейсом для информирования интернет-провайдеров о замеченных пользователями Интернета веб-страницы с детской порнографией, проявлениями расовой и национальной нетерпимости и терроризму», - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, целью проекта «Скарга» является создание «действенного механизма по искоренению» в украинском сегменте Интернета материалов, связанных с насилием, как «наиболее опасных».

Проект «Скарга» (skarga.org.ua) разработан в рамках выполнения рекомендаций Резолюции круглого стола «Пути консолидации общественных и государственных органов в преодолении негативных явлений в развитии наполнения украинского сегмента Интернета», который состоялся 17 декабря 2008 г.

Справка УНИАН. Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) была создана в ноябре 2000 года с целью консолидации усилий всех заинтересованных сторон в развитии Интернета в Украине. В настоящий момент Ассоциация объединяет около 90 участников. Значительное влияние, которое ИнАУ оказывает сегодня на развитие отечественного рынка телекоммуникаций, основывается на объединении экспертно-аналитического, интеллектуального, организационного и технического потенциала и многолетнего практического опыта крупнейших украинских интернет-провайдеров, операторов телекоммуникаций, контент-провайдеров, электронных и традиционных средств массовой информации, поставщиков оборудования, общественных организаций, которые входят в состав Ассоциации.