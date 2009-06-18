У ГП «СМАП» будет новый начальник

Министерство транспорта и связи Украины объявило конкурс на замещение вакантной должности начальника государственного предприятия «Служба международных автомобильных перевозок» (СМАП).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, конечный срок представления заявлений на участие в конкурсном отборе и других необходимых документов – 30 календарных дней со дня опубликования объявления (с 18 июня 2009 года). Дата проведения конкурсного отбора будет сообщена лично каждому претенденту.

Как сообщал УНИАН, по приказу министерства 12 мая т.г. был уволен директор СМАП Анатолий ТКАЧЕНКО. В приказе указывается, что А.ТКАЧЕНКО уволен по результатам проверки КРУ отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Вследствие нарушений с А.ТКАЧЕНКО досрочно расторгнут контракт. При этом министерство возложило исполнение обязанностей директора ГП «СМАП» на Олега УШАКОВА.

По мнению самого А.ТКАЧЕНКО, смена руководства СМАП связана с намерениями Минтранса относительно отчуждения имущества предприятия.

Справка УНИАН. ГП «Служба международных автомобильных перевозок» осуществляет контроль за соблюдением перевозчиками транспортного законодательства Украины и выполнением межправительственных соглашений по вопросам международных автомобильных перевозок, контроль за наличием лицензий на право предоставления услуг по международным автомобильным перевозкам пассажиров и грузов, а также по предоставлению всех видов услуг по оформлению разрешительных документов на международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов.