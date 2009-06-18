Источник: новым министром будет человек из Минтранса

Новым министром транспорта и связи планируют назначить человека, работающего на данный момент в Министерстве транспорта и связи Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в БЮТ.

«Планируется, что будет назначен человек, работающий в структуре Минтранса», - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что назначение может быть произведено уже на следующей неделе. По словам собеседника агентства, кандидатура будет внесена от Блока Юлии Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 июня, И.ВИНСКИЙ заявил, что подал в отставку с должности министра транспорта и связи. Причина такого шага, по словам И.ВИНСКОГО, - серьезные разногласия с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО «относительно политических, кадровых, экономических вопросов, а также этики отношений между членами Кабинета министров Украины".

Вчера же Ю. ТИМОШЕНКО заявила, что правительство на следующей неделе планирует активизировать работу по назначению министров.