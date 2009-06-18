ЧСЗ продолжил постройку судна
Для Damen Shipyards Bergum
Государственная акционерная холдинговая компания «Черноморский судостроительный завод» (ГАХК “ЧСЗ”) возобновила работы по постройке первого судна из серии контейнеровозов по заказу голландской компании Damen Shipyards Bergum.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАХК “ЧСЗ”, корпус контейнеровоза проекта CF 3850 (заводской № 9410) был заложен 18 декабря 2007 года в главном пролете цеха №18 поточно-позиционного производства ЧСЗ. Осенью прошлого года работы над заказом были приостановлены из-за кризиса банковской отрасли.
В мае 2009 года заказчику и подрядчику удалось найти средства на достройку судна, что позволило возобновить работы.
“Наша первая задача на предприятии - возобновить выполнение заказов, которые в силу кризиса были приостановлены, - приводятся в сообщении пресс-службы слова генерального директора ГАХК "ЧСЗ" Дмитрия МОРДОВЕНКО. - Среди них - корпуса барж для компании Damen Shipyards Bergum. Работа по этим контрактам была заморожена в конце прошлого года, но сегодня мы договорились с заказчиком и приступили к работе".
Справка УНИАН. ГАХК “Черноморский судостроительный завод” — одна из крупнейших судостроительных верфей Украины. Производственные мощности завода позволяют выполнять заказы на проектирование, строительство и ремонт судов любой сложности, вплоть до авианесущих крейсеров и супертанкеров, и комплектовать их по желанию заказчиков.
90,25% акций ЧСЗ владеет ОАО «Херсонский судостроительный завод» (ХСЗ), который в конце 2007 года приобрел этот пакет акций у ОАО «Судмашпром» (Николаев) на условиях согласованного с ФГИ Украины и Антимонопольным комитетом договора купли-продажи.
Херсонский судостроительный завод и Черноморский судостроительный завод входят в состав формируемого судостроительного холдинга «Смарт-холдинг».