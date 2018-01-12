В Украине снижают портовые сборы

Снижение ставок портовых сборов на 20%, начиная с 1 января 2018 года, будет способствовать увеличению объемов перевалки грузов украинскими портами и удешевлению логистики.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна.

«Мы обещали - и мы сделали. Спасибо правительству за поддержку такой важной инициативы. Мы рассчитываем на комплексный эффект от внедрения такого решения: удешевление логистики, увеличение объемов перевалки грузов украинскими портами, повышение конкурентоспособности, и как следствие - полноценное включение Украины в международные транспортные коридоры, развитие нового Шелкового пути», - цитирует пресс-служба Омеляна.

При этом министр подчеркнул, что снижение ставок портовых сборов является первым шагом, но не последним.

«Эта победа важна, но вместе с тем - промежуточная. Мы будем снижать сборы и в дальнейшем», - цитирует пресс-служба Омеляна.

Как сообщал УНИАН, вчера Кабинет министров согласовал с 1 января 2018 года снижение ставок портовых сборов: корабельного, канального, маячного, санитарного, якорного, причального и административного на 20%.