Открыт Музей истории ЮЖД

Государственная комиссия осмотрела реконструированный Музей истории Южной железной дороги, который находится в Центральном доме науки и техники Харькова, и дала ему высокую оценку.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЖД.

По их данным, в этом году к 140-летнему юбилею Южной железной дороги в музее был проведен капитальный ремонт и изменена структура экспозиций.

Музей состоит из трех залов, разделенных по эпохам: Зеленый зал (дореволюционный период строительства и становления Курско-Харьковско-Азовской дороги), Красный зал (советский период развития Южной железной дороги) и Синий зал (история развития во времена независимой Украины).

В музее собрано множество старинных и редких экспонатов, уникальные документы и фотоснимки, макеты подвижного состава. Одной из достопримечательностей музея является огромный макет маршрута скоростного «Столичного экспресса» Харьков—Киев, который с точностью воссоздает не только сам поезд, но и железнодорожный участок Киев—Харьков с копиями зданий вокзалов Киева, Харькова, Полтавы-Киевской и Миргорода. На макете функционирует система автоматической централизации со светофорами, стрелочными переводами и железнодорожным переездом, а поезд отправляется и делает остановки под музыку и объявления дикторов.

Напомним, музей истории Южной железной дороги был открыт в 1967 году в здании Дома культуры железнодорожников (нынешний Центральный дом науки и техники Южной железной дороги) в Харькове по адресу ул. Котлова, 83. В 1968 году решением Министерства культуры УССР ему было присвоено звание «Народного музея». За 40-летний период работы музея здесь были собраны сотни уникальных экспонатов и редких исторических документов.