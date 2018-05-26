«Жуляны» теперь могут принимать большие самолеты

Новая взлетно-посадочная полоса аэропорта «Киев» (Жуляны) получила первого регулярного пассажирского авиаперевозчика. При этом полностью реконструкция аэродрома еще не завершена – окончательные работы по строительству рулежных дорожек, перрона, светосигнального оборудования завершат только к 30 сентября. Тем не менее, 16 июня в презентационный рейс в Симферополь отправился самолет MD-82 авиакомпании «Хорс».

Взлетно-посадочная полоса удлинена до 2310 м, но в эксплуатации – 2160 м, так как из трех рулежных дорожек введена в строй пока одна. Тем не менее, по словам гендиректора аэропорта Сергея Никифорова, и это уже позволяет принимать и отправлять самолеты типа McDonnell Douglas 82 (MD-82), Боинги, Airbus. Ранее полоса Жулян в 1800 м позволяла принимать небольшие самолеты типа Як-40, Ан-24. Еще в апреле т.г. возможности полосы показал самолет Airbus, теперь - MD-82 .

Официально полеты Киев (Жуляны)-Симферополь авиакомпания «Хорс» начнет с 23 июня - ждут завершения строительства рулежных дорожек. Это пока единственный регулярный пассажирский перевозчик, появившийся в Жулянах со времени закрытия в прошлом году на реконструкцию. Впрочем, с момента открытия новой ВПП аэропорт обслуживает чартерные рейсы – не туристические, а бизнес, 15-20 рейсов в день.

Что же касается регулярных перевозчиков, гендиректор пока не открывает карт. Хотя говорит, что сейчас переговоры ведутся не интенсивно – ждут полного завершения реконструкции аэродрома.

В то же время, вряд ли крупные перевозчики – такие как МАУ, «АэроСвит» захотят поменять базовый «Борисполь» на «Киев». «Для того, чтобы перенести свою базу из одного аэропорта в другой, нужны существенные затраты, и сегодня не все авиакомпании готовы на это. Поддерживать две базы – также достаточно дорогое удовольствие», - говорит С.Никифоров. Поэтому он рассчитывает, что в реконструированные Жуляны придут те авиакомпании, которые либо только выходят на украинский рынок, либо те, по которым слишком «бьют» ставки аэропорта «Борисполь». По данным С.Никифорова, в Жулянах ставки сбора на 30% ниже «Борисполя». Если взять бизнес-авиацию, то международный рейс обойдется в Жулянах в 2 раза дешевле, внутренний – в 4 раза. Что касается «Визз Эйр Украина», которая, как низкобюджетный перевозчик, заинтересована в более дешевом аэропорте, С.Никифоров отмечает, что переговоры пока ни к чему не привели, так как они просят скидку на обслуживание в аэропорту в размере 70%. По его словам, аэропорт не может себе этого позволить.

Однако вряд ли в скором времени ситуация в Жулянах поменяется – ведь реконструкция терминала только в планах, в то время как его пропускная способность сегодня – всего 250 пассажиров в час. Ну, 300 – если постараться.

Строительство начнется не ранее, чем через год, если не больше, исходя из того, что на этой неделе только объявлен тендер на определение проектировщика терминального комплекса, после чего нужно будет проходить госэкспертизу, проводить тендер по генподрядчику. Кроме того, необходимо будет искать инвестора строительства – в городском бюджете средств на это не будет.

Таким образом, сколько бы самолетов ни выдерживала новая полоса Жулян, - это все равно. До тех пор, пока терминал не сможет выдержать соответствующего натиска пассажиров.

УНИАН