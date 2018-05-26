Минтранс возглавит мистер «и.о.»?

Очередное увольнение министра в «кабинете» Юлии Тимошенко, стало неожиданным, однако особого удивления не вызвало. Не только потому, что это уже 4-й министр, покинувший Тимошенко, причем, ее бывший соратник, но и потому, что слухи о трениях между министром транспорта и связи Иосифом Винским и премьером возникали периодически, начиная с сентября прошлого года. Тогда Винский резко высказался против коалиции ПР с БЮТ. Если вспомнить, что Винский для БЮТа - человек пришлый, из социалистов, ушедших из СПУ после "зради" Мороза, вполне логично, что конфликт с ним не пытались скрыть в партийных бютовских недрах.

В настоящий момент политики, эксперты и работники отрасли пытаются сориентироваться-откомментироваться на предмет "почему так вышло и что будет дальше". Вопрос резонансный не только потому, что "министропад" в нынешнем Кабмине начинает принимать необратимый характер. Но и потому, что Украине, стране с колоссальным транзитным потенциалом, обладающей всеми возможными видами транспорта, в последнюю пятилетку катастрофически не везет с министрами транспорта. Они не только не являются профессионалами в данной отрасли, но и "слетают" с должностей так быстро (а иногда и скандально), что просто смешно говорить о какой-то конкретной эффективной работе по развитию подведомственной отрасли. Сможет ли правительство воспользоваться очередной возможностью и наконец-то назначить на должность аполитичного профессионала, "завесит" ли должность на привычном уже "и.о.", или министром снова станет политически согласованная фигура - вопрос широко обсуждаемый.

Впрочем, возможно, прогноз назначения можно вывести, если сориентироваться в причинах собственно отставки, что УНИАН и попытался сделать опросив людей знающих. Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин отмечает, что отставка имеет политические мотивы. «Во-первых потому, что, собственно говоря, профессиональной составляющей в этом правительстве не уделяют большого внимания, иначе Винский бы не получил эту должность с самого начала. Ну, а с другой стороны, мы знаем позицию Винского, который категорический противник любого сотрудничества с Партией регионов, что противоречит линии партии в лице Юлии Владмировны... Скорее всего, речь идет о политическом противостоянии между политической точкой зрения, которую демонстрирует Тимошенко, и идеологической, которую демонстрирует Винский. Политика, как это часто бывает, победила идеологию», - считает он.

В свою очередь, руководитель аналитической группы Консорциума «МКГ» Дмитрий Подтуркин также считает, что «Министр вел свою политическую игру и свои бизнес-игры в рамках Минтранса, а сейчас нужны будут люди, которые смогут обеспечить как финансовые потоки, так и управляемость».

При этом эксперты сомневаются, что в нынешних условиях новый министр будет назначен быстро. Во-первых, Верховная Рада вряд ли найдет единое решение по министру, чтобы однозначно поддержать какую-то кандидатуру, во-вторых, это назначение – не первостепенный вопрос в череде необходимых.

«Прежде чем говорить о том, кто может быть последователем Винского, нужно сначала посмотреть, может ли ВР вообще принять решение. Как по мне, сейчас в Верховной Раде недостаточно определенная ситуация, чтобы рассчитывать на назначение министра. Сейчас, с т.з. назначения министров, есть много других проблем. В первую очередь, это министр обороны и иностранных дел, а если вспомнить, то первым правительство избавилось от министра финансов – идиотическая ситуация, когда в разгар финансового кризиса министра финансов просто нет», - говорит В.Стоякин.

В то же время, он отметил, что для отставки Винского голосов парламенте хватит.

Д.Подтуркин также уверен, что парламент поддержит отставку Винского и склоняется к тому, что министерством будет руководить исполняющий обязанности, поскольку политические силы не договорятся. При этом эксперт считает, что если БЮТ и будет договариваться, то только с ПР. После финта регионалов в вопросе создания "ширки", вопрос нахождения косенсуса по назначению министра - весьме спорный. Что касается кандидатуры от остальных фракций, то договоренностей по кандидатуре, по мнению экспертов, быть не может, так как не будет большинства для ее поддержки.

«Я вообще не уверен, что будет назначение, я думаю, что скорее всего будет и.о., потому что, если назначение, то оно обязательно будет с согласия Партии регионов. А какие еще силы у нас могут назначить министра? Президентская часть вряд ли будет поддерживать сейчас любые ее (Тимошенко – Авт .) решения. Все мелкие силы, они будут требовать что-то, а я не думаю, что сейчас им кто-то что-то будет давать, они не те игроки, которым надо что-то давать», - говорит он.

«Какой тут Винский, какое министерство транспорта?. Будет и.о. причем, скорее всего, профессиональный, а не политическая фигура, тем более, что с 2005 г., после Кирпы, профессионалов на этой должности практически и не было», - добавляет В.Стоякин.

При назначении и.о. автоматически кресло займет первый заместитель Винского Геннадий Работнев, который не так давно стал первым, а до того был замминистра и по совместительству возглавлял морской и речной департамент. В то же время, источники в БЮТ подтверждают, что кандидатура будет из министерства, однако не исполняющий обязанности (должность является квотой БЮТ - Авт.). В этом случае возможной кандидатурой может быть глава Укравтодора Вадим Гуржос , который и ладит с премьером, и достаточно «раскручен». Вот только кто будет голосовать в парламенте?

«Назначать туда человека политического – это получать еще одно политическое противостояние. Кто гарантирует премьеру, что новый министр вдруг через 2 месяца, если он из другой политической силы, не станет в оппозицию? А для того, чтобы поставить своего (из БЮТ – УНИАН), нужно большинство, а его нет. Все мелкие политсилы будут использовать каждый свой голос для своей пользы. Я думаю, что будет и.о. – это всем будет выгодней, спокойней. Пока не будет серьезных договоренностей, будет сохранятся такой статус-кво», - подчеркивает Подтуркин.

Что ждет отрасль после назначения, будет зависеть от самого фигуранта. Если это будет человек из министерства, профессионал, то до поры до времени отрасль перестанет лихорадить после достаточно популистского министра. Тем не менее, рано или поздно, новый министр будет назначен. И если это будет политическое назначение – новый руководитель с новыми силами начнет организовывать работу, но уже со своим видением, со своими реформами, игнорируя предшественников. «У нас приходящие к власти элиты все начинают с нуля – дескать, до нас все было плохо. Но многие реформы, особенно инфраструктурные, требуют последовательности и преемственности», - отмечает директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. По его мнению, самое главное на сегодня - целенаправленное реформирование отрасли, поскольку ее инфраструктура находится в состоянии, которое ограничивает экономический рост. «До тех пор, пока Минтранс и другие подобные структуры, будут рассматриваться политическими силами, как инструмент влияния на определенные финансовые потоки, к сожалению, нам будет очень тяжело говорить о каких-то реформах. У нас главная проблема общества – это излишняя политизация всего, чего только можно, начиная от реформ до борьбы с кризисом», резюмирует эксперт.

Хитрая ситуация. Выходит, что для транспортной отрасли выгодно, чтобы политики не договорились - тогда министерский руль на какой-то период может оказаться в руках профессионала. Но если вспомнить "значимую роль" транспортных отраслей/подотраслей в период выборов, вполне можно предположить, что накануне президентской кампании такой лакомый кусок каждая политсила попытается запихнуть исключительно себе в рот. Насколько долго растянется процесс "запихивания", кто в итоге останется сытым и как широко разлетятся крошки - посмотрим...

Людмила Шевченко (УНИАН)