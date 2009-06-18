Профсоюз железнодорожников требует отменить льготы
17:13, 18 июня 2009Транспорт/Связь
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На перевозку грузов
Совет профсоюза железнодорожников и транспортных строителей требует от Кабинета Министров Украины отменить все льготные тарифы на перевозку грузов железными дорогами, а также возместить железным дорогам 170 млн. грн. за бесплатную перевозку угля.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе профсоюза.
Согласно сообщению, кроме того, профсоюз требует обеспечить действенный механизм компенсации затрат за перевозку льготников, пересмотреть финансовый план железных дорог с позиции утверждения реальных показателей и пр.
При этом в профсоюзе отмечают, что в случае непринятия этих мер профсоюз начнет «активную подготовку к акциям неповиновения на железных дорогах», чтобы защитить свои интересы.
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