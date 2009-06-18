Профсоюз железнодорожников требует отменить льготы

Совет профсоюза железнодорожников и транспортных строителей требует от Кабинета Министров Украины отменить все льготные тарифы на перевозку грузов железными дорогами, а также возместить железным дорогам 170 млн. грн. за бесплатную перевозку угля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе профсоюза.

Согласно сообщению, кроме того, профсоюз требует обеспечить действенный механизм компенсации затрат за перевозку льготников, пересмотреть финансовый план железных дорог с позиции утверждения реальных показателей и пр.

При этом в профсоюзе отмечают, что в случае непринятия этих мер профсоюз начнет «активную подготовку к акциям неповиновения на железных дорогах», чтобы защитить свои интересы.