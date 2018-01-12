"Укравтодор" назвал дороги, которые отремонтируют в этом году

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») в рамках утвержденной Кабинетом министров Украины программы развития автомобильных дорог общего пользования на 5 лет, определило основные направления ремонта дорог на 2018 год, сообщила пресс-служба "Укравтодора".

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Согласно сообщению, в 2018 году «Укравтодор» продолжит работы: на Gо Highway (предусматривает ремонт дорог в Украине для соединения Юга Украины с Балтийским морем автобаном – УНИАН), М-03 (Киев - Харьков - Должанский), М-05 (Киев - Одесса), М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), Н-08 (Борисполь - Запорожье), Н-31 (Днепр - Решетиловка).

Особое внимание будет уделено дорогам на востоке страны: Р-46 Харьков - Ахтырка, М-03 Харьков - Славянск - Краматорск, Р-07 Чугуев - Меловое.

На юге страны будет проводиться ремонт на участках дорог: М-15 Одесса - Рени (с обходом города Рени), Н-14 Кропивницкий - Николаев, Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев, запланирован ремонт моста через Хаджибейский лиман (дорога М -05).

В западной Украине ремонты будут проводиться на участках таких дорог: Н-22 Ривне - Луцк - Устилуг, М-21 Житомир - Винница, Н-10 Ивано-Франковск - Стрый, Н-03 Житомир - Хмельницкий - Черновцы. Также запланирован ремонт короткой трассы от Мукачево до Чопа по дороге М-24/М-25.

За средства Международной финансовой организации начнется реконструкция Северного обхода Житомира, реконструкция Gо Highway в Хмельницкой области и продолжится реконструкция М-03 на участке Лубны - Полтава.

В пресс-службе напомнили, что с 1 января в рамках децентрализации дорог 123 105 км дорог местного значения переданы в ответственность местной власти. Сейчас «Укравтодор» отвечает за 46985 км дорог международного и национального значения.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что следующем году в Украине может быть отремонтировано около 4-5 тыс. км дорог государственного значения в случае утверждения госбюджета на 2018 год с объемом финансирования дорожного хозяйства в размере 40 млрд грн.

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает увеличение финансирования строительства и ремонта украинских дорог на 37% по сравнению с 2017 годом - до 44 млрд грн.

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») в рамках затвердженої Кабінетом міністрів України програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 5 років, визначило основні напрямки ремонту доріг на 2018 рік, повідомила прес-служба "Укравтодору".

Згідно з повідомленням, у 2018 році «Укравтодор» продовжить роботи: на Gо Highway (передбачає ремонт доріг в Україні для з'єднання Півдня України з Балтійським морем автобаном - УНІАН), М-03 (Київ - Харків - Довжанський), М-05 (Київ - Одеса), М-01 (Київ - Чернігів - Нові Яриловичі), Н-08 (Бориспіль - Запоріжжя), Н-31 (Дніпро - Решетилівка).

Особливу увагу буде приділено дорогам на сході країни: Р-46 Харків - Охтирка, М-03 Харків - Слов'янськ - Краматорськ, Р-07 Чугуїв - Мілове.

На півдні країни проводитиметься ремонт на ділянках доріг: М-15 Одеса - Рені (з обходом міста Рені), Н-14 Кропивницький - Миколаїв, Н-11 Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв, заплановано ремонт мосту через Хаджибейський лиман (дорога М - 05).

У західній Україні ремонти проводитимуться на ділянках таких доріг: Н-22 Рівне - Луцьк - Устилуг, М-21 Житомир - Вінниця, Н-10 Івано-Франківськ - Стрий, Н-03 Житомир - Хмельницький - Чернівці. Також заплановано ремонт короткої траси від Мукачевого до Чопа по дорозі М-24/М-25.

За кошти Міжнародної Фінансової Організації почнеться реконструкція Північного обходу Житомира, реконструкція Gо Highway у Хмельницькій області і продовжиться реконструкція М-03 на ділянці Лубни - Полтава.

У прес-службі нагадали, що з 1 січня в рамках децентралізації доріг 123 105 км доріг місцевого значення передано у відповідальність місцевої влади. Зараз «Укравтодор» відповідає за 46985 км доріг міжнародного і національного значення.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що наступного року в Україні може бути відремонтовано близько 4-5 тис. км доріг державного значення в разі затвердження держбюджету на 2018 рік з обсягом фінансування дорожнього господарства в розмірі 40 млрд грн.

Проект державного бюджету на 2018 рік передбачає збільшення фінансування будівництва і ремонту українських доріг на 37% порівняно з 2017 роком - до 44 млрд грн.

За підсумками 2017 року «Укравтодор» відремонтував близько 2,1 тис. км доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.