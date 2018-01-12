Топливо в Украине продолжает дорожать: сколько стоит заправить авто

Ряд крупных сетей АЗС в Украине, которые работают под брендами WOG, Shell, повысили цены на бензины и дизельное топливо на своих автозаправочных станциях на 10-50 копеек за литр, сообщила консалтинговая компания UPECO.

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По информации компании, на заправках WOG бензин марки А-92 стоит 30,95 гривни за литр, А-95 – 31,95 гривни за литр, А-95 "Премиум" – 32,95 гривни за литр, дизельное топливо – 29,45 гривни за литр и дизтопливо "Премиум" - 31,45 гривни за литр.

В сети АЗС Shell бензин А-92 вырос в цене до 30,25 гривни за литр, А-95 – до 31,25 гривни за литр, А-95 "Премиум" – до 33,45 гривни за литр, дизтопливо – до 28,89 гривни за литр и дизтопливо "Премиум" – до 32,39 гривни за литр.

По данным UPECO, цены на дизтопливо на 10-50 копеек за литр выросли в сетях АЗС "БРСМ-Нафта" и AMIC. Также топливо подорожало на региональных заправках под брендами "Татнефть", "Параллель" и "Народная".

Как сообщал УНИАН, начиная с августа 2017 года, цены на нефтепродукты в Украине выросли в среднем на 4 гривни за литр и достигли рекордных значений. Так, в некоторых сетях цены на бензин А-95 превысили 31 гривню за литр.

В середине декабря 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что Минэнергоугля совместно с Антимонопольным комитетом создали комиссию, которая проанализирует возможный сговор по повышению цен компаний, продающих светлые нефтепродукты. 21 декабря АМКУ начал расследование на рынке топлива, заподозрив сети АЗС ОККО и WOG в возможных согласованных антиконкурентных действиях.

По мнению эксперта на рынке нефти и нефтепродуктов, директора специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, до конца января этого года цены на бензин и дизтопливо в Украине могут вырасти еще на 1-1,2 гривни за литр.