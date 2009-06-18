Киевсовет разрешил бесплатный проезд медработникам
19:56, 18 июня 2009Транспорт/Связь
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В коммунальном транспорте
Депутаты Киевского городского совета поддержали решение о бесплатном проезде в городском пассажирском транспорте работников сферы здравоохранения.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 114 из 117 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.
Таким образом, право бесплатного проезда в коммунальном пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси и транспортных средств, работающих в режиме маршрутных такси) предоставляется при наличии удостоверения личности участковым врачам – терапевтам и участковым врачам – педиатрам, участковым медсестрам взрослой и детской сети.
Киевсовет должен определить источники финансирования расходов на обеспечение выполнения этого решения.
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