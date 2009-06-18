Эксперты: назначение министра транспорта не будет быстрым

Эксперты сомневаются, что в нынешних условиях новый министр транспорта и связи будет назначен быстро.

В частности, директор Центра политического маркетинга Василий СТОЯКИН отметил в комментарии УНИАН, что в нынешней ситуации Верховная Рада вряд ли найдет единое решение по министру. «Прежде чем говорить о том, кто может быть последователем ВИНСКОГО, нужно сначала посмотреть, может ли Верховная Рада вообще принять решение. Как по мне, сейчас в ВР недостаточно определенная ситуация, чтобы рассчитывать на назначение министра. Сейчас, кроме назначения министров, есть много других проблем», – считает В.СТОЯКИН.

По его мнению, скорее всего, будет назначен исполняющий обязанности министра, «причем, скорее всего, профессиональный».

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ в комментарии УНИАН отметил, что в Украине пока не готовы отойти от политики в экономике. «У нас приходящие к власти элиты все начинают с нуля – дескать, до нас все было плохо. Но многие реформы, особенно инфраструктурные, требуют последовательности и преемственности», – отмечает он.

По его мнению, самое главное сегодня – целенаправленное реформирование отрасли, поскольку ее инфраструктура находится в состоянии, ограничивающем экономический рост. «До тех пор, пока Минтранс и другие подобные структуры будут рассматриваться политическими силами как инструмент влияния на определенные финансовые потоки, к сожалению, нам будет очень тяжело говорить о каких-то реформах. У нас главная проблема общества – это излишняя политизация всего, чего только можно, начиная с реформ и заканчивая борьбой с кризисом», – резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 июня, Иосиф ВИНСКИЙ заявил, что подал в отставку с должности министра транспорта и связи. Причиной такого шага, по его словам, стали серьезные разногласия с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО «относительно политических, кадровых, экономических вопросов, а также этики отношений между членами Кабинета Министров Украины».

Вчера же Ю. ТИМОШЕНКО заявила, что правительство на следующей неделе планирует активизировать работу по назначению министров.

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