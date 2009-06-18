В Турции пострадали трое украинцев

В Турции во время катастрофы вертолета пострадали трое граждан Украины – члены экипажа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта Украины, катастрофа произошла сегодня в 13.30 на оперативной площадке «Милас» возле населенного пункта Айдин (Турция).

Вертолет, выполнявший работы по гашению лесных пожаров с использованием водосливного устройства на внешней подвеске, после дозаправки горючим и забора воды из искусственного водоема упал в воду и затонул.

На борту воздушного судна находились пятеро членов экипажа, опасные грузы отсутствуют.

Командир воздушного судна, второй пилот и бортинженер – граждане Украины – находятся в больнице. Пилот-наблюдатель и представитель лесного хозяйства – граждане Турции – погибли.

По данным Минтранса, владелец и експлуатант вертолета – авиакомпания «Росьавиа».

Поисково-спасательные работы проводятся турецкой стороной.

Решение о расследовании катастрофы согласовывается с авиационными властями Турции.

Как сообщили в МИД Украины, украинское дипучреждение установило контакт с компанией, которая арендовала упомянутый вертолет, представители которой сообщили, что по оценке турецких медиков, состояние здоровья украинских граждан удовлетворительное.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Турции и в Департаменте консульской службы МИД Украины.