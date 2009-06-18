Минтранс согласовывает расследование катастрофы вертолета

Министерство транспорта и связи Украины согласовывает расследование катастрофы вертолета в Турции с авиационными властями страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Минтранса.

Согласно сообщению, командир воздушного судна, второй пилот и бортинженер – граждане Украины – находятся в больнице. Пилот-наблюдатель и представитель лесного хозяйства – граждане Турции – погибли.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, в 13.30 на оперативной площадке «Милас» возле населенного пункта Айдин (Турция) вертолет Ка-32Т (государственный регистрационный знак UR-ААС), который выполнял работы по гашению лесных пожаров с использованием водосливного устройства на внешней подвеске, во время выполнения первого полета, после дозаправки горючим и забора воды из искусственного водоема упал в воду и утонул.

На борту воздушного судна находилось пять членов экипажа, опасные грузы отсутствуют. Владелец и эксплуатант вертолета – авиакомпания «Росьавиа». Поисково-спасательные работы проводились турецкой стороной.