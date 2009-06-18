Минтранс объявил конкурс на замещение должности

Министерство транспорта и связи Украины объявило конкурс на замещение вакантной должности начальника Усть-Дунайского морского торгового порта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, обязательными требованиями к претенденту является полное высшее образование морского направления и опыт работы на руководящих должностях на предприятиях морской отрасли не менее пяти лет.

Конечный срок подачи заявлений на участие в конкурсном отборе – 18 июля 2009 года. Дата проведения конкурсного отбора будет сообщена лично каждому претенденту.

Напомним, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ в сентябре 2008 года утвердил Константина ГАЛКИНА в должности начальника ГП «Морской торговый порт «Усть-Дунайск» после того, как он выиграл соответствующий конкурс министерства. Однако об увольнении К.ГАЛКИНА и проведении нового конкурса на эту должность в Минтрансе не сообщали.