General Motors показала автомобиль без руля и педалей (видео)

General Motors опубликовал изображение и видео, дающее представление об интерьере нового полностью автономного автомобиля.

Публичная премьера прототипа, не имеющего внешних органов управления, в том числе руля и педалей, состоится 15 декабря на Детройтском автосалоне, пишет autonews.ru.

Беспилотный автомобиль, построенный на базе электрокара Chevrolet Bolt, укомплектован оптическими дальномерами LiDAR, а также 21 радаром и 16 видеокамерами, помогающими ориентироваться в пространстве.

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За работу рулевого управления, акселератора и тормозной системы полностью отвечает электроника — специально разработанное программное обеспечение для беспилотников четвертого поколения.

В General Motors утверждают, что серийный выпуск подобных автомобилей начнется в 2019 году. На данный момент концерн ведет активные испытания своих беспилотных машин, которые тестируются в Сан-Франциско, Детройте и Финиксе.

Согласно планам General Motors, как минимум в семи американских штатах начнутся испытания 2500 таких машин.

Видео: General Motors

В GM отмечают, что уже подали запрос в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA) на использование Cruise AV на дорогах общего пользования, отмечает Inforesist со ссылкой на The Verge. Однако, пока есть препятствие для перемещения таких автомобилей по дорогам.

Согласно правилам NHTSA современные автомобили должны оснащаться подушкой безопасности водителя в рулевом колесе. В случае с Cruise AV, у которого нет руля, проблема очевидна. В качестве выхода из ситуации в GM предлагают установить вместо необходимой в рулевом колесе подушки такую же, но в торпедо со стороны водителя.

General Motors объявил о разработке автомобилей с автоматическим управлением в 2015 году. Годом позже американский концерн инвестировал полмиллиарда долларов в компанию Lyft. Партнеры к 2020 г. планируют создать совместную систему карпулинга, автопарк которой будет состоять из беспилотных автомобилей.

Видео: TechCrunch