МТС получила разрешение Антимонопольной службы России

Российский оператор мобильной связи компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, владеет украинским оператором УМС) получил разрешение Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) на приобретение доли до 100% в операторе фиксированной связи «Комстар-ОТС». Напомним, что о намерении АФК «Система» – мажоритарного акционера обеих компаний – объединить своих «дочек» впервые стало известно в конце мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В случае успешного завершения сделки по приобретению на базе двух компаний будет создан интегрированный телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, что позволит ускорить развитие и распространение коммуникационных услуг и широкополосного доступа на рынках присутствия МТС.

По данным пресс-службы, в связи с участием в возможной сделке заинтересованных лиц для контроля за реализацией сделки Совет директоров МТС создал специальный комитет, в который вошли трое независимых директоров. Комитет сформулирует рекомендации о целесообразности приобретения «Комстар-ОТС» для последующего рассмотрения Советом директоров МТС. Независимые финансовые и юридические консультанты, выбранные на конкурсной основе и управляемые cпецкомитетом, представят заключение о справедливости цены, юридический анализ и дополнительные консультационные услуги.

«В настоящий момент окончательного решения о размере или структуре возможной сделки не принято», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, МТС подала в Федеральную антимонопольную службу России ходатайство по поводу приобретения доли компании «Комстар-ОТС» в мае 2009 года.

Справка УНИАН. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании составляет 93,98 млн. абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 млн. человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.

Компания МТС владеет в Украине оператором мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ «МТС-Украина»).

«Комстар – Объединенные ТелеСистемы» (ОАО «Комстар-ОТС») – крупнейший оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ. В группу компаний «Комстар-ОТС» входят «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), лидер столичного рынка фиксированной связи, а также «СТРИМ-ТВ», ведущий поставщик услуг кабельного ТВ и доступа в Интернет в регионах России.

В Украине компания владеет оператором «Комстар-Украина» (осуществляет деятельность в Одессе и Киеве).