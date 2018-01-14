Электрички "Укрзализныци" станут длиннее

"Юго-Западная железная дорога" меняет подход при формировании пригородных поездов - составы станут длиннее, а шестивагонных поездов будет не более 10 единиц.

Об этом сообщается на официальном сайте Юго-Западной железной дороги.

Как заявил в.о. директора регионального филиала Роман Веприцкий во время посещения моторвагонного депо Фастов-1, необходимо более рационально использовать дефицитный подвижной состав в пригородном сообщении.

"Необходимо проанализировать пассажиропотоки и определить актуальную для каждого направления составность пригородных электропоездов - шесть, восемь, десять или двенадцать вагонов", - сказал Веприцкий.

"Чтобы максимально обеспечивать потребности населения в пригородных перевозках, будем отходить от шестивагонных составов повсюду, где есть потребность в длинных составах. Я уже поставил задачу, чтобы до 15 января количество шестивагонок на железной дороге не превышала десяти единиц", - заявил он.

В Юго-Западной железной дороге дополнительно отмечают, что сейчас обеспечивают формирование восьмивагонних пригородных поездов вместо шестивагонных на наиболее популярных направлениях.

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В 2017 году УЗ отремонтировала 13 пригородных поездов. Обновление одного пригородного электропоезда обходится УЗ примерно в 46 млн грн.

Напомним, в 2018 году планируется объявить тендер на приобретение 5 пригородных электропоездов, из которых 2 ожидается закупить за кредитные средства государственного банка Германии KFW.

Кроме того, Министерство инфраструктуры ведет переговоры с Германией о предоставлении применяемого подвижного состава для пригородных электричек Украины.